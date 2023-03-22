Учора Збройні сили знищили ще 920 окупантів і п’ять танків, – Генштаб

Ворог наступає на п’ять напрямках у Донецькій області.

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 167 490 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 920 окупантів і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 557 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 887 (+8) од,

артилерійських систем – 2 589 (+3) од,

РСЗВ – 509 (+2) од,

засоби ППО ‒ 272 (+2) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16),

крилаті ракети ‒ 909 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 270 (+4).

Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.