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Учора Збройні сили знищили ще 920 окупантів і п’ять танків, – Генштаб

Ворог наступає на п’ять напрямках у Донецькій області.

Учора Збройні сили знищили ще 920 окупантів і п’ять танків, – Генштаб
Фото: скрин відео

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 167 490 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 920 окупантів і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 557 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 887 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 589 (+3) од,
  • РСЗВ – 509 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 272 (+2) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 909 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 270 (+4). 

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Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. 

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