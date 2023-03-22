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У Житомирській області російські безпілотники пошкодили інфраструктурний обʼєкт

Поранених немає.

У Житомирській області російські безпілотники пошкодили інфраструктурний обʼєкт
Віталий Бунечко

У Житомирській області внаслідок російської атаки безпілотниками було пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

Жертв і поранених немає, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. ППО області збила три БпЛА. 

"Сьогодні вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони. Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області", – зазначив він.

Нагадаємо, що протиповітряна оборона України збила 16 із 21 ворожого "Шахеда". Над Києвом збили вісім апаратів, ППО працювала і в Хмельницькій області. В Київській області унаслідок пошкодження цивільного обʼєкту загинули троє, поранені сім людей.

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