У Житомирській області російські безпілотники пошкодили інфраструктурний обʼєкт

У Житомирській області внаслідок російської атаки безпілотниками було пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

Жертв і поранених немає, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. ППО області збила три БпЛА.

"Сьогодні вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони. Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області", – зазначив він.

Нагадаємо, що протиповітряна оборона України збила 16 із 21 ворожого "Шахеда". Над Києвом збили вісім апаратів, ППО працювала і в Хмельницькій області. В Київській області унаслідок пошкодження цивільного обʼєкту загинули троє, поранені сім людей.