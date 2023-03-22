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Унаслідок ворожої атаки дронами в Київській області загинули люди. Пошкоджено гуртожитки ліцею

Щонайменше троє людей стали жертвами російської атаки, ще сім були поранені. 

У Київській області внаслідок нічної російської атаки безпілотниками пошкоджень зазнали навчальний копус і гуртожиток ліцею. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання. 

Загинули троє людей, поранені ще сім, повідомили в КОВА та Офісі генеральної прокуратури

Фото: ОГП

"У результаті атаки 3 людей загинуло, у тому числі водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина. Триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть знаходитися під завалами", – зазначили в ОГП. 

ДСНС України навело інші дані про потерпілих станом на 7 ранку: загинуло три особи, травмовано двох особи та врятовано одну особу. Ймовірно під завалами станом на ту годину перебували 4 особи.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 21 безпілотник "Шахед". 16 із них були збиті. Є пошкодження в Житомирській області. Навколо Києва ППО збила всі ворожі обʼєкти – близько восьми. 

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