ЗМі повідомили про підготовку Францією українських бойових пілотів. У Повітряних силах це спростували

Журналісти Le Figaro повідомили, що Франція нібито навчає українських пілотів літати на бойових літаках Mirage 2000. Утім у Повітряних силах ЗСУ це спростували.

Французьке видання писало, що півтора місяці близько тридцяти українських пілотів нібито почали проходити прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі. Рішення, за їх даними, було ухвалено перед візитом Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого.

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що у Франції проходили курси авіанавідників, курси виживання та інші. Водночас, про навчання льотного складу поки не йдеться.

Ігнат наголосив, що низка партнерів пропонують Україні майданчики для майбутнього навчання пілотів.

Нагадаємо, що 19 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція може відкрити програму навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка.

Також група сенаторів від обох партій – Демократичної та Республіканської – вимагає від Пентагону додаткової інформації про те, що потрібно для відправки літаків F-16 в Україну. Відповідний лист сенатори направили міністру оборони Ллойду Остіну.

Нещодавно у Білому домі заявили, що рішення інших країн передати Україні винищувачі буде підтримано США.