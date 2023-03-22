У Хмельницькому та області працювала ППО (оновлено)
У Хмельницькому та області працювала ППО (оновлено)
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМі повідомили про підготовку Францією українських бойових пілотів. У Повітряних силах це спростували

Інформацію про підготовку поширили журналісти Le Figaro. 

ЗМі повідомили про підготовку Францією українських бойових пілотів. У Повітряних силах це спростували
Французький винищувач Dassault Mirage F1
Фото: Вікіпедія

Журналісти Le Figaro повідомили, що Франція нібито навчає українських пілотів літати на бойових літаках Mirage 2000. Утім у Повітряних силах ЗСУ це спростували

Французьке видання писало, що півтора місяці близько тридцяти українських пілотів нібито почали проходити прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі. Рішення, за їх даними, було ухвалено перед візитом Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого. 

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що у Франції проходили курси авіанавідників, курси виживання та інші. Водночас, про навчання льотного складу поки не йдеться.

Ігнат наголосив, що низка партнерів пропонують Україні майданчики для майбутнього навчання пілотів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що 19 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція може відкрити програму навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка. 

Також група сенаторів від обох партій – Демократичної та Республіканської – вимагає від Пентагону додаткової інформації про те, що потрібно для відправки літаків F-16 в Україну. Відповідний лист сенатори направили міністру оборони Ллойду Остіну.

Нещодавно у Білому домі заявили, що рішення інших країн передати Україні винищувачі буде підтримано США. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також