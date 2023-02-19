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Франція може навчати українських пілотів, - Лекорню

Зараз Франція не планує передавати Україні бойові літаки.

Франція може навчати українських пілотів, - Лекорню
Фото: ОПУ

Франція може відкрити програму навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка. 

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.

"Запит України (на поставку літаків - ред.) є складовою потреби захистити своє небо", – заявив міністр.

За його словами, в питанні передачі Україні винищувачів для Франції "не існує жодних табу". Однак на даний момент Франція не планує передавати Україні бойові літаки. Лекорню послався на "складні логістичні та практичні питання". 

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Також Лекорню заявив, що Франція передасть Україні легкі танки AMX-10RC до кінця наступного тижня.

Франція також готує до передачі Україні 25 знятих з озброєння броньованих машин AMX-10P.

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