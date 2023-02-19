Франція може навчати українських пілотів, - Лекорню

Зараз Франція не планує передавати Україні бойові літаки.

Франція може відкрити програму навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.

"Запит України (на поставку літаків - ред.) є складовою потреби захистити своє небо", – заявив міністр.

За його словами, в питанні передачі Україні винищувачів для Франції "не існує жодних табу". Однак на даний момент Франція не планує передавати Україні бойові літаки. Лекорню послався на "складні логістичні та практичні питання".

Також Лекорню заявив, що Франція передасть Україні легкі танки AMX-10RC до кінця наступного тижня.

Франція також готує до передачі Україні 25 знятих з озброєння броньованих машин AMX-10P.