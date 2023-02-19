У Мюнхені поспілкувалися представники ВПК України та Німеччини

Засідання відбулося під головуванням керівників німецької та української дипломатії.

У Мюнхені пройшло засідання за участю представників оборонної промисловості України та Німеччини.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, зазначене засідання, яке відбулося під головуванням керівників німецької та української дипломатії, було організовано для того, щоб "безпосередньо зв'язати наших виробників".

"Я впевнений, що їхня співпраця створить нові можливості для зміцнення України", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Європейський Союз та його країни-члени мають прискорити постачання зброї для України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні.