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На Херсонщині троє людей загинули через обстріл росіян

Також поранені двоє дітей.

На Херсонщині троє людей загинули через обстріл росіян
Фото: Національна поліція України

Російські війська у неділю, 19 лютого, обстріляли село Бургунка Бериславського району Херсонської області. 

Про це заявив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Внаслідок обстрілів троє людей загинули, а двоє дітей отримали поранення. 

"Щойно у селі Бургунка Бериславського району поранено 8-річну дитину. Хлопчика доставлено в лікарню, надається медична допомога", - наголосив керівник ОВА.

Згодом він додав, що стало відомо про нових жертв обстрілу.

"У Бургунці зараз пекло. Ще один снаряд влучив у подвір'я - 13-річний хлопчик поранений, його батьки і дядько загинули", - додав Прокудін.

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Нагадаємо, що у Херсонській області 18 лютого від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 27 населених пунктів.

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