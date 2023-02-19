Головне за ніч. Неділя, 19 лютого

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області, Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна – Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр Донецької.

Російські окупанти завдали чотирьох авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них – по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля ворог й надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022-го по 19 лютого 2023 року орієнтовно склали 142 860 осіб. Українські захисники ліквідували минулої доби ще 590 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. Коли люди спали, ворог з артилерії вдарив по житлових будинках.

Обстрілами пошкоджено одноповерховий та чотири багатоповерхові будинки. Зачепило і приватне підприємство та лінію електропередач, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На щастя, обійшлося без жертв. Попри щоденний терор нікопольці тримаються. Їм нелегко, але місто живе. Всі служби працюють, наслідки ворожих атак швидко усувають”, – додав він.

Західні лідери нервово відреагували на китайський мирний план для України, який анонсував міністр закордонних справ КНР Ван І. Водночас вони обережно привітали цей крок як першу ознаку того, що Китай визнає війну як те, що не можна розглядати винятково як європейську справу, повідомляє The Guardian.

Ван І анонсував мирну ініціативу до річниці повномасштабного вторгнення Росії і сказав, що Китай уже проводить консультації з Німеччиною, Італією і Францією. За словами китайського міністра, мирний план має підкреслити необхідність дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності та Статуту ООН. Але водночас він сказав, що треба поважати "законні інтереси Росії" щодо безпеки.

Дипломати, які були проінформовані Китаєм, не зрозуміли, наскільки конкретним має намір бути Пекін, і чи цей план не впаде в порожнечу мирних рішень, як іноді бувало в китайській дипломатії. Спроба Китаю зобразити Захід розпалювачами війни може знайти відгомін на глобальному півдні.

Китайську ініціативу привітала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка зазначила, що КНР як постійний член Ради безпеки ООН має використовувати свій вплив для забезпечення миру.

Докладніше – в новині.

Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, вважає конгресмен Адам Сміт, головний демократ у Комітеті Палати представників із питань Збройних сил.

“Я думаю, що існує більше консенсусу щодо того, що люди усвідомлюють, що Україна не збирається відвойовувати Крим у військовій формі”, – сказав він у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

На його думку, у певний момент війна буде припинена шляхом переговорів. “Найкращий сценарій - це якась домовленість про "єдину Україну”, – додав Сміт.

За його словами, справжнє питання полягає в тому, чи можна отримати гарантії безпеки для України, які дозволили б США та країнам-партнерам “продовжувати тренувати та озброювати Україну, щоб Росія просто не зробила це знову, через пару років, коли вони переведуть дух”.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!