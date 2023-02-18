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У Кривому Розі сталася стрілянина

Загиблих та поранених немає.

У Кривому Розі сталася стрілянина
Ілюстративне фото
Фото: Національна поліція

Сьогодні в одному з районів Кривого Рогу відбулась стрілянина. 

Про це повідомило Суспільне з посиланням на речницю обласної поліції Ганну Старчевську.

Невідомі відкрили вогонь в одному з районів міста. За інформацією правоохоронців, всі учасники стрілянини встановленні, вирішуєтья питання щодо затримання підозрюваних.

Попередньо, причиною став конфлікт між місцевими мешканцями

Загиблих та поранених немає.

Наразі правоохоронці з’ясовують деталі інциденту.

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Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, яки кинув гранату в поліцейських та влаштував стрілянину. У нього також вилучили автомат Калашникова.

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