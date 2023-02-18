У Кривому Розі сталася стрілянина

Загиблих та поранених немає.

Сьогодні в одному з районів Кривого Рогу відбулась стрілянина.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на речницю обласної поліції Ганну Старчевську.

Невідомі відкрили вогонь в одному з районів міста. За інформацією правоохоронців, всі учасники стрілянини встановленні, вирішуєтья питання щодо затримання підозрюваних.

Попередньо, причиною став конфлікт між місцевими мешканцями

Загиблих та поранених немає.

Наразі правоохоронці з’ясовують деталі інциденту.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, яки кинув гранату в поліцейських та влаштував стрілянину. У нього також вилучили автомат Калашникова.