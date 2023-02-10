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У периметрі Криворізького району збили 4 ворожі ракети, - Вілкул

У тому числі 3 - у межах міста.

У периметрі Криворізького району збили 4 ворожі ракети, - Вілкул
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Вранці 10 лютого у периметрі Криворізького району сили українського ППО збили 4 ворожі ракети. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

“Слава ППО! У периметрі Криворізького району збито 4 ворожі ракети, у тому числі 3 у межах міста”, - написав Вілкул. 

За його даними, є падіння фрагментів на територію приватного сектору. Великих руйнувань немає, люди не постраждали.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що у результаті сьогоднішньої ракетно-дронової атаки РФ є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях

Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Але завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.

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