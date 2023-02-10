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Міноборони Румунії заперечує, що російська ракета перетнула повітряний простір країни

Там кажуть, що ракета була на відстані 35 кілометрів від румунського кордону. 

Міноборони Румунії заперечує, що російська ракета перетнула повітряний простір країни
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Міністерство оборони Румунії, яка є членом НАТО, заперечує, що під час ранкової атаки російська ракета зайшла в повітряний простір країни.

На сайті міністерства оборони заявили, що системи протиповітряної оборони Румунії ідентифікували російську ракету, але вона не потрапила в повітряний простір цієї країни, пролетівши лише Молдовою.

"Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену кораблем Російської Федерації, який плавав у Чорному морі неподалік від Кримського півострова. Ціллю, швидше за все, є крилата ракета, яка пролетіла над повітряним простором України та Республіки Молдова і знову увійшла в повітряний простір України, жодного разу не порушивши румунський повітряний простір", – стверджують у повідомленні. 

Міноборони додало, що найближча точка траєкторії ракети до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів від кордону. Відомство говорить про одну ракету, а не про дві, які фігурували в повідомленнях ЗСУ. 

Сьогодні Повітряні сили та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомили, що дві російських ракети перетнули кордон України з Молдовою, потім – із Румунією, після чого повернулися в український повітряний простір. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП повідомив, що українські військові мали змогу збити ці ракети, але не зробили це через ризики і загрози населенню іноземних держав. 

Він додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору третіх країн. 

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