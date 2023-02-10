Міноборони Румунії заперечує, що російська ракета перетнула повітряний простір країни

Там кажуть, що ракета була на відстані 35 кілометрів від румунського кордону.

Міністерство оборони Румунії, яка є членом НАТО, заперечує, що під час ранкової атаки російська ракета зайшла в повітряний простір країни.

На сайті міністерства оборони заявили, що системи протиповітряної оборони Румунії ідентифікували російську ракету, але вона не потрапила в повітряний простір цієї країни, пролетівши лише Молдовою.

"Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену кораблем Російської Федерації, який плавав у Чорному морі неподалік від Кримського півострова. Ціллю, швидше за все, є крилата ракета, яка пролетіла над повітряним простором України та Республіки Молдова і знову увійшла в повітряний простір України, жодного разу не порушивши румунський повітряний простір", – стверджують у повідомленні.

Міноборони додало, що найближча точка траєкторії ракети до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів від кордону. Відомство говорить про одну ракету, а не про дві, які фігурували в повідомленнях ЗСУ.

Сьогодні Повітряні сили та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомили, що дві російських ракети перетнули кордон України з Молдовою, потім – із Румунією, після чого повернулися в український повітряний простір. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП повідомив, що українські військові мали змогу збити ці ракети, але не зробили це через ризики і загрози населенню іноземних держав.

Він додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору третіх країн.