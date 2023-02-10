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НАБУ та САП відзвітували про рекордну кількість справ за півроку

149 осіб отримали підозри та 68 осіб опинилися за ґратами за звинуваченнями у корупції.

НАБУ та САП відзвітували про рекордну кількість справ за півроку
Фото: пресслужба НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура за друге півріччя 2022 року провели 293 розслідування.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що кількість осіб, викритих на корупції у другому півріччі 2022 року, стала рекордною: 149 осіб отримали підозри та 68 осіб опинилися за ґратами за звинуваченнями у корупції.

Економічний ефект від діяльності становив близько 1,9 млрд грн.

Також у НАБУ повідомляють про залучення співробітників бюро у боротьбі проти російських окупантів. Така, спільно з ГУР Міноборони було проведено успішну операцію з евакуації українського військовослужбовця з тимчасово окупованої території на півдні країни.

Крім того, детективи Бюро допомогли контррозвідці СБУ успішно реалізувати спецоперацію з викриття та знешкодження агентурної мережі Росії у Харківській області. Також забезпечували оперативний супровід близько 80 заходів СБУ у Харківській та Одеській областях.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі проаналізували зусилля України у впровадженні ключових реформ на шляху до вступу в блок. Зокрема, - відзначили боротьбу з корупцією і медіазаконодавство.

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