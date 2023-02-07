​Микитася триматимуть під вартою ще 2 місяці, - САП

Крім того, ВАКС відмовив захисту в задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою колишнього нардепа Максима Микитася, котрого обвинувачують у пропозиції 22-мільйонного хабара за можливість будувати метро в Дніпрі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

7 лютого відбувся підготовчий розгляд, і колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора і продовжила строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання екснардепа під вартою (до 7 квітня) з альтернативою внесення 85 млн грн застави.

Також суд відмовив захисту в задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.

Наступне засідання ВАКС відбудеться 23 лютого.

Нагадаємо, торік у жовтні екснардепа викрили на спробі підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова. В НАБУ зазначили, що це одна з рекордних сум хабара, яку зафіксували українські правоохоронці. Бюро розпочало розслідування за заявою Філатова.

За декілька днів Микитася арештували.