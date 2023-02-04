Правоохоронця затримали цього тижня у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисник "прикривав" діяльність злочинного угруповання сутенерів. Йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією); ст. 302 (створення або утримання місць розпусти); ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Фото: Київська міська прокуратура

За інформацією прокуратури, правоохоронця затримали цього тижня у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

Фото: Київська міська прокуратура

Силовики провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти, за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції. Було затримано 15 учасників угруповання.

Суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжних захід заступнику начальника департаменту та ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для "ескорту". Вербувальників арештували з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн. кожному.Розгляд інших клопотань триває.

Нагадаємо, днями правоохоронці затримали двох організаторів стрімів, на яких знущалися над дівчатами. Тепер їм загрожує до 7 років за ґратами за звинуваченнями у виготовленні та розповсюдженні порнографії.

Згодом суд узяв їх під варту без можливості внесення застави.