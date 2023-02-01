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Деякі чиновники вирішили, що "війна усе спише", - Сухачов

У роботі оперативників ДБР ще багато цікавих матеріалів, уточнив Сухачов.

Деякі чиновники вирішили, що "війна усе спише", - Сухачов
Олексій Сухачов
Фото: dbr.gov.ua

Підозри топчиновникам, висунуті в середу, 1 лютого, є результатом роботи бюро протягом тривалого часу, і робота в цьому напрямі триває.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов, інформує пресцентр відомства.

"Сьогоднішні корупційні справи щодо топчиновників - це лише початок. Гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи бюро протягом тривалого періоду. Звісно, на перший план для відомства вийшли злочини проти національної безпеки та документування воєнних злочинів ЗС РФ. Це певною мірою створило ілюзію вседозволеності в наших суб’єктів – ідеться насамперед про чиновників і правоохоронців – які вирішили, що "війна усе спише", - сказав Сухачов.

Він додав, що в суспільстві також сформовано запит на нетерпимість щодо корупції серед чиновників усіх рівнів.

"Сьогодні Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи провели низку заходів у межах кримінальних проваджень, де фігурують високі чини Міністерства оборони, податкової, інших міністерств та відомств. Це далеко не все. У роботі наших слідчих і оперативників ще багато цікавих матеріалів", - заявив директор бюро.

Нагадаємо, що очільник Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував оперативно-слідчі заходи, які відбуваються у різних регіонах України у середу, 1 лютого. За його словами, СБУ разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом.

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