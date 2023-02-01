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Кабмін звільнив керівництво митниці, - нардеп

Звільнені в.о. голови Демченко та два його заступники.

Кабмін звільнив керівництво митниці, - нардеп
Вячеслав Демченко
Фото: comments.ua

Кабінет міністрів сьогодні, 1 лютого, звільнив керівництво Державної митної служби. 

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко

Зокрема, з посади звільнили виконуючого обов'язки голови митної служби Вячеслава Демченка.

Також уряд звільнив заступників Демченка - Олександра Щуцького та Руслана Черкаського.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці. Деталей він не навів.

Митниця й раніше фігурувала в численних розслідуваннях правоохоронців, а під час повномасштабної війни частими були випадки викриття хабарів на митних постах.

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