Кабмін звільнив керівництво митниці, - нардеп

Звільнені в.о. голови Демченко та два його заступники.

Кабінет міністрів сьогодні, 1 лютого, звільнив керівництво Державної митної служби.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Зокрема, з посади звільнили виконуючого обов'язки голови митної служби Вячеслава Демченка.

Також уряд звільнив заступників Демченка - Олександра Щуцького та Руслана Черкаського.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці. Деталей він не навів.

Митниця й раніше фігурувала в численних розслідуваннях правоохоронців, а під час повномасштабної війни частими були випадки викриття хабарів на митних постах.