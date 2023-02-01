​"Сьогоднішнє рішення - це виклик демократії", - Кличко прокоментував відсторонення Атрошенка від посади

Тепер у нас є всі підстави говорити про те, що в Україні досі існує телефонне право, і ми будемо оскаржувати це рішення в європейських судах. Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, коментуючи рішення Львівського апеляційного суду, який відсторонив Владислава Атрошенка від посади мера Чернігова.

«Це питання майбутнього нашої держави. Усунення від посади керівника 300-тисячного міста - це перший випадок в історії України. І він вкрай поганий і вкрай небезпечний. Місцеве самоврядування є базисом демократії. А сьогоднішні рішення – це виклик демократії в Україні. У нас є всі підстави говорити про те, що телефонне право працює, і це пов’язано виключно з політичною боротьбою, в якій громада міста Чернігова стала заручником. Ми будемо оскаржувати це рішення в європейських судах. Це не європейські методи. У нас є зовнішній ворог, і вкрай не хотілось би, щоб зараз були внутрішні політичні ігрища і боротьба. Нам потрібно об’єднуватись. Але ми бачимо, що в головах деяких людей на високих посадах – політика», - заявив Віталій Кличко.

Віталій Кличко нагадав, що за час повномасштабної війни 35 мерів були вкрадені. І для керівника громади вкрай важливо врятувати родину, щоб не було слабкого місця. Що, власне, і зробив Владислав Атрошенко.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що сьогоднішнє рішення Львівського апеляційного суду – це удар по українській демократії.

«Я мав переконання, що сьогодні буде виправдовувальний вирок і справа просто піде в минуле. Я думаю, що кожен з мерів повинен дбати про своїх громадян, як це робив мер Чернігова, коли місто атакували росіяни. Це був приклад, яким ми всі захоплювались. І [у Владислава Атрошенка] є державна нагорода. Тому я не розумію сьогоднішнє рішення суду. Я думаю, що це удар, дуже серйозний удар. Мені просто болить всередині від такого рішення», - заявив Андрій Садовий.

У свою чергу, Владислав Атрошенко подякував за підтримку і заявив, що боротиметься за те, щоб Україна стала дійсно демократичною країною.

«Я хочу подякувати всім, хто підтримав. Я хочу, щоб врешті решт країна не тільки декларувала, що вона воює за демократичні цінності, а щоб вона дійсно стала демократичною. Це рішення обов’язково і однозначно ляже в скарбницю тих речей, які колись призведуть до того, що буде остання крапля. Але за це ще треба повоювати, за демократичну країну. Це ще у нас попереду», - заявив Владислав Атрошенко.

Як повідомлялося, 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд Львівської області виніс рішення про позбавлення Владислава Атрошенка на рік права обіймати посаду мера через те, що водій Атрошенка в перші дні широкомасштабного російського вторгнення вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті. Асоціація міст України, Комітет виборців України, рух «Чесно», інші громадські організації та експерти критично висловилися щодо такого рішення суду, оскільки стаття, яка фігурує в матеріалах справи, передбачає покарання лише у вигляді штрафу. Рішення Яворівського суду щодо Атрошенка вони назвали політичним замовленням та наступом на місцеве самоврядування.

27 січня Львівський апеляційний суд приступив до розгляду апеляції Атрошенка на рішення суду першої інстанції. Після перерви розгляд апеляції продовжився 1 лютого. Підтримати мера Чернігова приїхали мери різних міст України та народні депутати. Зокрема, мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, мер Львова Андрій Садовий, мер Дрогобича Тарас Кучма та інші.