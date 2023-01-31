МЗС провело розмову з угорським послом через скандальні заяви Орбана

Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому висловило протест у зв’язку з останніми висловлюваннями угорського прем’єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє пресцентр МЗС.

"Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам", – йдеться в повідомленні.

Також Будапешт закликали зупинити "цю негативну тенденцію" для того, щоб уникнути "непоправних наслідків" для двосторонніх відносин, і наголосили на готовності Києва до розвитку конструктивних відносин з Угорщиною.

Нагадаємо, що під час спілкування із журналістами прем’єр-міністр Угорщини Орбан порівняв Україну із «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею».