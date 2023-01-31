Зеленський нагородив прем’єр-міністерку Данії орденом княгині Ольги

Нагорода символізує українську вдячність Данії за підтримку у боротьбі України з російською агресією.

Президент України Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен орденом княгині Ольги I ступеня.

Про це стало відомо під час пресконференції Зеленського і Фредеріксен в Одесі.

“Для мене, безумовно, висока честь, реалізувати сьогодні ще одне важливе рішення, рішення відзначити пані Прем'єр-міністра державною нагородою - орденом княгині Ольги I ступеня”, - сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що ця нагорода символізує те, що Україна завжди буде вдячна Данії й особисто Метте Фредеріксен та її команді за підтримку у боротьбі України з російською агресією.

Нагадаємо, 30 січня Президент України та прем’єр-міністерка Данії відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.

Співрозмовники також обговорили питання постачання танків для України.