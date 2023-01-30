Данія долучається до ініціативи "Зерно з України"

Фредеріксен додала, що її держава хоче долучитися до відбудови української економіки, а також створення нових робочих місць.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її держава долучається до ініціативи "Зерно з України".

Про це Фредеріксен сказала під час брифінгу за підсумками зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

"Ми долучаємося до ініціативи "Зерно з України". І ви можете розраховувати на нас, що ми будемо брати участь у відбудові України, особливо, в підтримці героїчного міста Миколаєва", - зазначила прем'єрка Данії.

Фредеріксен додала, що її держава хоче долучитися до відбудови української економіки, а також створення нових робочих місць.

Нагадаємо, нині Президент України та прем’єр-міністр Данії відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.