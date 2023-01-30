Танки Challenger 2 потраплять в Україну до літа, - Воллес

З міркувань безпеки Воллес не повідомив графік навчань українців.

Постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє Sky News.

"Це (постачання в Україну, - ред.) буде до початку літа або в травні. Ймовірно, ближче до Великодня", - заявив він.

При цьому міністр додав, що з міркувань безпеки він не може повідомити графік навчання використання танків. Він повідомив, що навчання розпочнуться з індивідуального управління машинами, а потім перейдуть до ведення бою в строю.

Зазначимо, що у Британії Великдень цього року буде відзначатися 9 квітня.

Нагадаємо, що 29 січня Міноборони Британії повідомило, що українські танкісти прибули для військового навчання.