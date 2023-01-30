Центр протидії дезінформації та Debunk моніторитимуть блокування іноземців за публікації про війну в Україні

Кампанія є продовженням ініціативи Debunk у Литві.

Центр протидії дезінформації разом із організацією Debunk.org започатковують кампанію з моніторингу випадків недоброчесного блокування іноземців у соціальних мережах через дописи про війну в Україні.

Про це йдеться на фесбук-сторінці ЦПД.

У центрі зазначили, що кампанія є продовженням ініціативи Debunk у Литві. Там вдалося зібрати понад 150 доказів недоброчесного обмеження проукраїнських користувачів за публікації про російсько-українську війну.

"Ми прагнемо, щоб всі могли вільно ділитися інформацією та новинами з передової, безперешкодно організовувати кампанії зі збору коштів на підтримку українців, посилювати наш голос та громадську підтримку України у міжнародному просторі", - наголосили в ЦПД.

У Центрі закликали осіб, які стикалися із неправомірним блокуванням акаунтів у соціальних мережах за проукраїнські публікації або на підставі скарг від проросійських користувачів/ботів, заповнити спеціальну форму.

Нагадаємо, ще торік Міністерство цифрової трансформації звернулося з листом до компанії Meta щодо проблеми розблокування українських блогерів у соцмережах.

Нещодавно компанія пообіцяла не блокувати фото і відео про полк Азов.