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​Meta пообіцяла не блокувати фото і відео про полк Азов, - Федоров

Корпорація розблокувала сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.

​Meta пообіцяла не блокувати фото і відео про полк Азов, - Федоров
Фото: tengrinews.kz

Компанія Meta пообіцяла не блокувати фото і відео про полк Азов

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, про це домовилися з президентом із глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі. 

"Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів", - розповів міністр.

Федоров додав, що попри розблокування найгострішою темою все одно залишалася ситуація з контентом про полк Азов. 

"Завдяки цьому (рішенню про не блокування - Ред.) мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв", - додав глава Мінцифри.

Нагадаємо, торік Мінцифри надіслало лист до Meta про розблокування українських блогерів через дописи про війну. Згодом компанія видалила більш ніж тисячу ботів, які підтримали війну Росії проти України.

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