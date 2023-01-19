ООН обіцяє виділити 4 млн доларів на розмінування України

Гроші мають піти на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів.

Головний радник з технічних питань Програми розвитку ООН (ПРООН) повідомив про наміри організації виділити гроші на розмінування України.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Близько 4 млн доларів мають піти на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів.

Ці засоби розмінування використовуватимуться для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами територій Миколаївщини.

В Мінреінтеграції наголосили, що на сьогодні Миколаївщина є одним з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами регіонів серед нещодавно деокупованих територій України.

За підрахунками експертів, загальна площа області, ймовірно забруднена мінами та нерозірваними боєприпасами, складає майже 2614 тис. кв. км.

Нагадаємо, найбільш небезпечною зі щільності замінування на деокупованій Україні залишається територія Херсонської області та самого обласного центру.