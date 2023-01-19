Сили оборони знищили під Бахмутом два російських безпілотники

Українські прикордонники у небі над Бахмутом Донецької області збили два ворожих безпілотники.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що на одній з бойових позицій в районі Бахмута прикордонники помітили два ворожих безпілотники, які вели розвідку позицій Сил оборони.

"Влучними пострілами зі стрілецької зброї цілі було знищено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України оприлюднила відео зі знищення російських загарбників під Бахмутом.