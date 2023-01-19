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Сили оборони знищили під Бахмутом два російських безпілотники

Безпілотники вели розвідку українських позицій.

Сили оборони знищили під Бахмутом два російських безпілотники
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба повітряного командування "Південь"

Українські прикордонники у небі над Бахмутом Донецької області збили два ворожих безпілотники.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. 

Зазначається, що на одній з бойових позицій в районі Бахмута прикордонники помітили два ворожих безпілотники, які вели розвідку позицій Сил оборони.

"Влучними пострілами зі стрілецької зброї цілі було знищено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України оприлюднила відео зі знищення російських загарбників під Бахмутом.

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