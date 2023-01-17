Під час аеророзвідки виявили траншеї росіян, вже всіяні трупами.

Служба безпеки України оприлюднила відео зі знищення російських загарбників під Бахмутом.

Як ідеться в повідомленні пресслужби СБУ, спецпризначенці Центру спецоперацій "А" "влаштували пекло окупантам".

"Під час аеророзвідки наші специ виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", - розповіли бійці.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня, українські захисники ліквідували іще 870 росіян.

Днями у Луганській області бійці знищили російський танк Т-90М Прорив-3, який вартує $5 млн.