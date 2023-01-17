Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ оприлюднила відео зі знищення окупантів під Бахмутом

Під час аеророзвідки виявили траншеї росіян, вже всіяні трупами.

СБУ оприлюднила відео зі знищення окупантів під Бахмутом
Фото: скріншот відео

Служба безпеки України оприлюднила відео зі знищення російських загарбників під Бахмутом.

Як ідеться в повідомленні пресслужби СБУ, спецпризначенці Центру спецоперацій "А" "влаштували пекло окупантам".

"Під час аеророзвідки наші специ виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", - розповіли бійці.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня, українські захисники ліквідували іще 870 росіян.

Днями у Луганській області бійці знищили російський танк Т-90М Прорив-3, який вартує $5 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також