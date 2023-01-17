Кулеба сподівається, що Канада підтримає "танкову коаліцію" для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що Канада підтримає постачання танків Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що очікує на приєднання Канади до «міжнародної танкової коаліції» заради України.

Коментуючи ракетний удар по будинку в Дніпрі, міністр також відзначив, що не можна підняти руки і сказати: «Гаразд, ми здаємося, тому що ви влучаєте по жилих будинках, вбиваючи батьків, дітей, поширюючи терор», адже в такому випадку стан справ тільки погіршиться.

Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про рішення надати Україні 14 важких танків "Челленджер 2" (Challenger 2) в рамках масштабного пакету допомоги. Воллес також закликав Німеччину надати Україні важкі танки "Леопарди 2".

Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард", заявив польський президент Анджей Дуда.