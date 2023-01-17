Уранці окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини

Зранку 17 січня російські військові обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Чернігівської області.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Північ".

“З 09:00 до 09:15 надійшла інформація про 7 “приходів”, імовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Миколаївка”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, окупанти регулярно обстрілюють Чернігівщину. Так, 10 січня військові РФ завдали 42 удари по прикордонню області.