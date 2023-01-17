“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Уранці окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини

Інформація про втрати уточнюється.

Уранці окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини
Ілюстративне фото
Фото: Національна поліція

Зранку 17 січня російські військові обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Чернігівської області.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Північ".

“З 09:00 до 09:15 надійшла інформація про 7 “приходів”, імовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Миколаївка”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

Нагадаємо, окупанти регулярно обстрілюють Чернігівщину. Так, 10 січня військові РФ завдали 42 удари по прикордонню області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також