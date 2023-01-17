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“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ

Російські окупанти вивезли хлопця з Маріупольського комбінату імені Ілліча до фільтраційного табору. 

“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
Сашко та дитячий омбудсмен Дар'я Герасимчук
Фото: скрін відео

Український 12-річний хлопчик Сашко розповів, що, перебуваючи в фільтраційному таборі РФ, росіяни казали йому, що він мамі не потрібен і що вона за ним не прийде, бо знаходиться в полоні. 

Про це хлопчик розказав під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

“Я на початку війни жив із мамою (Козловою Сніжаною Михайлівною) і сестрою (Козловою Вікторією Семенівною), і 24 березня попав під обстріл. Я отримав поранення під око. Ми пішли з мамою шукати українських військових, щоб вони відвезли нас на комбінат Ілліча, де були фельдшери. У наших військових закінчувалися боєприпаси і вже завод оточили. Росіяни сказали здаватися. Вони нас вивезли на Камазах і повезли у фільтраційний табір”, - розказав хлопчик. 

Він розказав, що його від мами забрали і навіть не дали попрощатися. 

“Потім я питав, куди мене везуть? Вони сказали, в дитячий будинок, що потім мене усиновлять інші. Я говорив, що в мене є бабуся, що вона в Україні і що я хочу до неї. Вони не дозволяли. Вони відвезли мене в Донецьку обласну травматологію і там мені лікували око. У мене був номер бабусі, я попросив у друга по палаті телефон і по вайберу зв'язався з бабусею і повідомив, де я. Вона почала збирати документи, щоб мене забрати”, - розповів хлопчик. 

Росіяни казали хлопцю, що він мамі не потрібен і що вона не приїде, бо мама в полоні.

Нагадаємо, Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що Росія вчинила в Україні щонайменше 80 000 воєнних злочинів. Вона має бути покарана за кожен. 

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