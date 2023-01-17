Кількість загиблих від російського удару по будинку в Дніпрі перевищила 40 (оновлено)

Під уламками знайшли тіла ще чотирьох людей.

За оновленими даними, станом на 11 годину рятувальники виявили тіла 44 загиблих від російського удару по житловому будинку в Дніпрі. Про це повідомив мер Борис Філатов.

Вранці 17 січня рятувальники виявили тіло ще однієї, сорок першої жертви російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Це – дитина. Її тіло виявили на 4 поверсі, повідомили в Офісі президента.

"Всього загинуло 41 особа (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей)", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 ранку вівторка рятувальники розібрали 90% уламків. Доля 25 людей, про зникнення яких повідомили близькі, встановлюється.

Докладно про українців, чиї життя забрав ворожийракетний удар, читайте в матеріалі.

За даними ЗСУ, Росія завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення кораблів. На суші ці ракети мають низьку точність. Розвідка Британії повідомляла, що подібними боєприпасами Росія чинила й інші терористичні удари з великою кількістю жертв.