Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 41 людини (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 41 людини (оновлено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову вдарили по Очаківській громаді. Загинула людина, пошкоджено обʼєкт соціальної інфраструктури

Окупанти били артилерією. 

Росіяни знову вдарили по Очаківській громаді. Загинула людина, пошкоджено обʼєкт соціальної інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Миколаївській області одна людина загинула внаслідок російських ударів по Очаківській громаді.

Пошкоджено обʼєкт соціальної інфраструктури і житлові будинки. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграм.

"Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту Очаківської громади", – написав він.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, під час ударів по Очакову 9 січня ушкоджень зазнав склад старих протикорабельних боєприпасів. Російська ракета влучила в нього, що призвело до детонації. Під час обстрілу було пошкоджено сотні будинків. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також