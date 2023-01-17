Росіяни знову вдарили по Очаківській громаді. Загинула людина, пошкоджено обʼєкт соціальної інфраструктури

У Миколаївській області одна людина загинула внаслідок російських ударів по Очаківській громаді.

Пошкоджено обʼєкт соціальної інфраструктури і житлові будинки. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграм.

"Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту Очаківської громади", – написав він.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, під час ударів по Очакову 9 січня ушкоджень зазнав склад старих протикорабельних боєприпасів. Російська ракета влучила в нього, що призвело до детонації. Під час обстрілу було пошкоджено сотні будинків.