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На узбережжя Чорного моря у Румунії вимило частину російської ракети

Він міг впасти у море під час нещодавніх бойових дій у північній частині Чорного моря. 

На узбережжя Чорного моря у Румунії вимило частину російської ракети
Фото: topwar.ru

У Румунії на узбережжі Чорного моря виявили двигун ракети, що є елементом російської ракети зенітно-ракетного комплексу “Панцир-С1”.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Генеральний штаб Військово-морських сил Румунії.

Знайдений елемент не містить піротехнічних та інших небезпечних матеріалів. 

У Генштабі зазначають, що він міг впасти у море під час нещодавніх бойових дій у північній частині Чорного моря. Після цього його і вимило на румунське узбережжя.

Військові не виключають, що морські течії можуть і надалі приносити й інші частини ракет до прибережної зони Румунії чи інших країн.

Нагадаємо, НАТО готує розгортання у Бухаресті літаків спостереження з бортовою системою попередження та контролю (AWACS) у Бухаресті. Літаки мають прибути 17 січня і будуть підтримувати посилену присутність Альянсу в регіоні та стежити за російською військовою активністю.

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