У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
СБУ назвала російських льотчиків, які причетні до ракетного удару по Дніпру
СБУ назвала російських льотчиків, які причетні до ракетного удару по Дніпру
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Є два виходи з ситуації, або “сповзання до світової війни, або розрядка”, – маніпуляція від Медведчука

Для розрядки "потрібно враховувати інтереси всіх сторін”.

Є два виходи з ситуації, або “сповзання до світової війни, або розрядка”, – маніпуляція від Медведчука
Фото: ОПУ

Колишній народний депутат України, кум Путіна Віктор Медведчук заявив “про два виходи з нинішньої ситуації”.

“З нинішньої ситуації можливі два виходи: сповзати до світової війни та ядерного конфлікту або знову розпочинати процес розрядки, для чого потрібно враховувати інтереси всіх сторін”, – цитує його маніпуляцію Центр протидії дезінформації при РНБО.

Ще одна маніпуляція від речника президента РФ Дмитра Пєскова, який вважає, що постачання зброї України “не змінить ситуації на місці”.

“Європейські країни, що говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання технологічно досконалішого військового обладнання для України, не здатні змінити ситуацію на місці...Постачання Заходом танків Україні не змінить ситуацію, а лише посилить страждання українців”, – сказав Пєсков.

Окрім того, керівник російського союзу ветеранів Афганістану Франц Клінцевич заявив, що “лютий стане ключовим у проведенні СВО”.

“Впоратися вони (Україна) не зможуть і будуть змушені везти кілька корпусів під виглядом миротворців, найманців румунських, балтійських, і доведеться з цим боротися зовсім по-іншому”, – говорить він.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що найближчим часом очікується масове вкидання ворогом фейкових новин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також