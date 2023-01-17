Є два виходи з ситуації, або “сповзання до світової війни, або розрядка”, – маніпуляція від Медведчука

Для розрядки "потрібно враховувати інтереси всіх сторін”.

Колишній народний депутат України, кум Путіна Віктор Медведчук заявив “про два виходи з нинішньої ситуації”.

“З нинішньої ситуації можливі два виходи: сповзати до світової війни та ядерного конфлікту або знову розпочинати процес розрядки, для чого потрібно враховувати інтереси всіх сторін”, – цитує його маніпуляцію Центр протидії дезінформації при РНБО.

Ще одна маніпуляція від речника президента РФ Дмитра Пєскова, який вважає, що постачання зброї України “не змінить ситуації на місці”.

“Європейські країни, що говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання технологічно досконалішого військового обладнання для України, не здатні змінити ситуацію на місці...Постачання Заходом танків Україні не змінить ситуацію, а лише посилить страждання українців”, – сказав Пєсков.

Окрім того, керівник російського союзу ветеранів Афганістану Франц Клінцевич заявив, що “лютий стане ключовим у проведенні СВО”.

“Впоратися вони (Україна) не зможуть і будуть змушені везти кілька корпусів під виглядом миротворців, найманців румунських, балтійських, і доведеться з цим боротися зовсім по-іншому”, – говорить він.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що найближчим часом очікується масове вкидання ворогом фейкових новин.