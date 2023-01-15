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Найближчим часом очікується масове вкидання ворогом фейкових новин, - ГУР

Спецслужби РФ планують від імені західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію. 

Найближчим часом очікується масове вкидання ворогом фейкових новин, - ГУР

Росія намагається використовувати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій.

Про це у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

ГУР попереджає, що найближчим часом очікується комплексне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів.

За оцінками воєнної розвідки, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію та діяльність Збройних сил України. Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави. 

"Закликаємо журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю", - додали у ГУР.

Нагадаємо, що на тлі скандальної заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича щодо падіння на житловий будинок у Дніпрі нібито збитої українською ППО ракети в Повітряних силах ЗСУ наголосили, що всі коментатори повинні поширювати лише перевірені дані.

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