Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22

У ЗСУ немає вогневих засобів, аби збивати такі ракети.

Немає жодних сумнів у тому, що 14 січня у багатоповерхівку по по вул. Набережна Перемоги у Дніпрі влучила одна з п’яти крилатих ракет Х-22, випущених Росією.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

“14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря”, – зазначено у повідомленні.

Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15:30 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у місті Дніпро по вул. Набережна Перемоги.

Радіолокаційні засоби виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту.

“Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає”, – наголошують у Повітряних силлах.

Військові наголошують, що у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет.

З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони.

“Маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів”, – додають захисники.

У Повітряних силах додають, що лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі.

“Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗС України і перевіряйте будь-які "гучні" повідомлення, які тиражуються з інших джерел. Інформація – зброя!”, – підсумували у ЗСУ.

Нагадаємо, за останніми даними унаслідок ракетного удару по Дніпру 14 січня загинуло щонайменше 14 осіб, серед них 15-річна дівчина. Відомо про 64 постраждалих, врятовано наразі 38 людей, з них 6 дітей.