Поліція Київської області отримала сучасні ДНК-лабораторії від фонду Говарда Баффета.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Зокрема спеціалісти-криміналісти та слідчі, отримали від всесвітньо відомого філантропа два новітні апарати ANDE 6C, за допомогою яких можливо виділити ДНК-профіль та надалі встановити особу”, – зазначили правоохоронці.

Мобільна ДНК-лабораторія дає можливість на місці події оперативно провести дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків. Крім цього, важливою перевагою є швидке виділення ДНК-профілю – протягом 60 хвилин.

Криміналісти Київщини пройшли навчання на базі компанії “Biolabtech” для швидкої ідентифікації особи за ДНК-профілем на приладі ANDE 6C та отримали відповідні сертифікати.

Фото: Національна поліція

Зазначимо, тривалий час райони Київської області були окуповані ворожими військами, які вбивали мирних громадян. Після звільнення території від загарбників, правоохоронці виявляли тіла на вулицях, у будинках та братських могилах.

“Понад 1300 осіб оглянули працівники поліції після деокупації. Понад 700 – закатовані, всі інші загинули внаслідок мінно-вибухових травм. У багатьох випадках ми не маємо змоги встановити дані або навіть стать. Тому ДНК-лабораторії безумовно необхідні для ідентифікації загиблих, оперативного розкриття та розслідування воєнних злочинів”, – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Фото: Національна поліція

Говард Грем Баффет – американський бізнесмен, колишній політик, філантроп, фотограф, фермер і охоронець природи.