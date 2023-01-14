Поліція Київської області отримала сучасні ДНК-лабораторії від фонду Говарда Баффета.
Про це повідомили у Національній поліції України.
“Зокрема спеціалісти-криміналісти та слідчі, отримали від всесвітньо відомого філантропа два новітні апарати ANDE 6C, за допомогою яких можливо виділити ДНК-профіль та надалі встановити особу”, – зазначили правоохоронці.
Мобільна ДНК-лабораторія дає можливість на місці події оперативно провести дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків. Крім цього, важливою перевагою є швидке виділення ДНК-профілю – протягом 60 хвилин.
Криміналісти Київщини пройшли навчання на базі компанії “Biolabtech” для швидкої ідентифікації особи за ДНК-профілем на приладі ANDE 6C та отримали відповідні сертифікати.
Зазначимо, тривалий час райони Київської області були окуповані ворожими військами, які вбивали мирних громадян. Після звільнення території від загарбників, правоохоронці виявляли тіла на вулицях, у будинках та братських могилах.
“Понад 1300 осіб оглянули працівники поліції після деокупації. Понад 700 – закатовані, всі інші загинули внаслідок мінно-вибухових травм. У багатьох випадках ми не маємо змоги встановити дані або навіть стать. Тому ДНК-лабораторії безумовно необхідні для ідентифікації загиблих, оперативного розкриття та розслідування воєнних злочинів”, – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Говард Грем Баффет – американський бізнесмен, колишній політик, філантроп, фотограф, фермер і охоронець природи.