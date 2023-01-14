Графіті Бенксі законсервують або перевезуть, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики і органи місцевої влади Київщини вирішують питання щодо збереження графіті вуличного художника Бенксі.

Про це сказав міністр культури Олександр Ткаченко, повідомляє Укрінформ.

"Ми комунікуємо з місцевими представниками влади для того, щоб зберегти його (Бенксі - ред.) роботи. Малюнки потрібно або консервувати, або перевезти те, що можна, задля збереження в одному з музеїв. Насправді різне ставлення до того, де їх зберігати і як: у громадах чи поза ними. Однак певні домовленості (з місцевою владою - ред.) вже є, ми чекаємо на їхнє втілення", - сказав він.

Нагадаємо, що на Київщині повідомлено про підозру за фактом замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі громадянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі.

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив авторство семи графіті в Україні, що виконані в Києві, Бородянці та в Ірпені.