Помер український композитор і мультиінструменталіст Сергій Круценко

Не стало українського композитора, мультиінструменталіста, поета, члена наглядової ради ГО "УААСП" Сергія Круценка.

Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці співачка Джамала.

За її словами, після російського вторгнення Круценко залишався у Києві, "працюючи між виключеннями світла і ховаючись в бомбосховищі".

"Він дуже хвилювався. В прямому сенсі, ховав від бомб ввесь матеріал, всю мою музику. І мав завантажити це все з поганим зв‘язком, щоб перекинути на жорсткі диски та файлообмінник. Він розповідав, як залишав будильник на кожні 2 години для того, щоб керувати завантаженням… Два тижні поспіль", - йдеться в повідомленні Джамали.

55-річний композитор працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр, і, за словами співачки, "був головним в науковій роботі про дослідження і вплив звуку".

"Сергій Круценко помер не на фронті, але я записую його смерть на рахунок нашого ворога, бо вони забирають не тільки наше життя, але і руйнують наше психологічне та фізичне здоров‘я", - додала Джамала.

Як повідомляє Суспільне, Круценко створив музику для більш ніж 30 стрічок, серед яких "Микита Кожум'яка", "Хайтарма", "На своїй землі". Він відомий також як продюсер запису симфонічних складів для саундтреків кіно, концертних та театральних постановок, зокрема, симфонічної версії пісні Джамали "1944".

Нагадаємо, нещодавно помер композитор Анджело Бадаламенті, який написав музику до культового серіалу “Твін Пікс”. До цього не стало 76-річного засновника і вокаліста шотландського рок-гурту Nazareth Дена Маккаферті.