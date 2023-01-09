Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
ГоловнаКультура

Помер український композитор і мультиінструменталіст Сергій Круценко

55-річний композитор працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр.

Помер український композитор і мультиінструменталіст Сергій Круценко
Фото: Instagram/jamalajaaa

Не стало українського композитора, мультиінструменталіста, поета, члена наглядової ради ГО "УААСП" Сергія Круценка.

Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці співачка Джамала.

За її словами, після російського вторгнення Круценко залишався у Києві, "працюючи між виключеннями світла і ховаючись в бомбосховищі".

"Він дуже хвилювався. В прямому сенсі, ховав від бомб ввесь матеріал, всю мою музику. І мав завантажити це все з поганим зв‘язком, щоб перекинути на жорсткі диски та файлообмінник. Він розповідав, як залишав будильник на кожні 2 години для того, щоб керувати завантаженням… Два тижні поспіль", - йдеться в повідомленні Джамали.

55-річний композитор працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр, і, за словами співачки, "був головним в науковій роботі про дослідження і вплив звуку". 

"Сергій Круценко помер не на фронті, але я записую його смерть на рахунок нашого ворога, бо вони забирають не тільки наше життя, але і руйнують наше психологічне та фізичне здоров‘я", - додала Джамала.

Як повідомляє Суспільне, Круценко створив музику для більш ніж 30 стрічок, серед яких "Микита Кожум'яка", "Хайтарма", "На своїй землі". Він відомий також як продюсер запису симфонічних складів для саундтреків кіно, концертних та театральних постановок, зокрема, симфонічної версії пісні Джамали "1944".

Нагадаємо, нещодавно помер композитор Анджело Бадаламенті, який написав музику до культового серіалу “Твін Пікс”. До цього не стало 76-річного засновника і вокаліста шотландського рок-гурту Nazareth Дена Маккаферті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також