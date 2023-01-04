У Бахмуті дві жінки загинули від обстрілу росіян

У середу, 4 січня, росіяни обстріляли Бахмут з артилерії, внаслідок чого від уламків снаряда загинуло дві жінки.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Зазначається, що обстріл відбувся близько 12:00, снаряд влучив у дорогу. Уламки снаряда смертельно поранили двох жінок, їх особи наразі встановлюються.

"Жінки перебували у вкрай небезпечному районі та не мали сил швидко сховатися від обстрілу. Залишаючись під вогнем, люди щомиті ризикують своїм життям", - пише поліція.

Правоохоронці наголосили на необхідності для цивільних мешканців евакуюватися до більш безпечних місць.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ворог, як і раніше, веде активні бойові дії. За добу 3 січня росіяни завдали 238 ударів різними системами вогню.

Коментуючи оцінки британської розвідки про те, що період найінтенсивніших атак росіян під Бахмутом уже минув, спікер Східног угруповання ЗСУ сказав, що, ймовірно, "британські спецслужби роблять прогноз із проєкцією на майбутнє".