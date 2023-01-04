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Найгарячіші бої будуть у березні, навесні Україна очікує серйозного прориву, – Буданов

На весняний період, за словами очільника ГУР, заплановано завдання остаточних поразок ворогу. 

Найгарячіші бої будуть у березні, навесні Україна очікує серйозного прориву, – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: надано пресслужбою

Навесні 2023 року очікуються найзапекліші бої, саме навесні Україна планує серйозне просування. Про це в інтервʼю ABC News повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. 

"Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації", – сказав він, додавши, що "це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу".

Буданов висловив упевненість, що мета України буде досягнута – це вихід на кордони 1991 року.

"Наша мета, і ми її досягнемо, — це повернення до кордонів 1991 року, за якими Україна визнана всіма суб’єктами міжнародного права", – повідомив він.

Стосовно майбутнього Росії як країни Буданов вважає, що є декілька сценаріїв, але трансформація РФ піде на користь усьому світу. 

"Росія більше не є військовою загрозою для світу, це просто казка", – додав він.

За словами Буданова, єдиною проблемою, яка залишається, є ядерний арсенал Росії "і неконтрольований режим", який призведе до того, що "весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного контролю над її ядерним арсеналом".

"Країна-терорист, яка махає ядерною битою на всіх і погрожує, не є режимом, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення", – додав Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов говорив, що в березні Росія зіткнеться із дефіцитом боєприпасів. Він також повідомляв, що відправка на фронт мобілізованих не допоможе росіянам глобально. 

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