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Окупанти намагаються встановити контроль над інтернет-трафіком у Маріуполі, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі дозволяється продаж лише тих смартфонів, ноутбуків та планшетів, на яких встановлені програми контролю.

Окупанти намагаються встановити контроль над інтернет-трафіком у Маріуполі, - Андрющенко
Маріуполь, грудень 2022 року
Фото: ЕРА/UPG

Окупанти намагаються встановити тотальний контроль над інтернет-трафіком у Маріуполі. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет трафіком в Маріуполі. Тепер всі нові смартфони мають бути з передустановленими програмами Яндексу, ISQ, антивірусом Касперського та помічницею “Маруся” (а чого не Катюша?)Що там далі по Орвелу, є спеціалисти?” - написав Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти знищили Лівий берег захопленого Маріуполя. Райони і вулиці міста важко впізнати по фото. 

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