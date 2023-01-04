Окупанти намагаються встановити контроль над інтернет-трафіком у Маріуполі, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі дозволяється продаж лише тих смартфонів, ноутбуків та планшетів, на яких встановлені програми контролю.

Окупанти намагаються встановити тотальний контроль над інтернет-трафіком у Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет трафіком в Маріуполі. Тепер всі нові смартфони мають бути з передустановленими програмами Яндексу, ISQ, антивірусом Касперського та помічницею “Маруся” (а чого не Катюша?)Що там далі по Орвелу, є спеціалисти?” - написав Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти знищили Лівий берег захопленого Маріуполя. Райони і вулиці міста важко впізнати по фото.