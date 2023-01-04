Колишній керівник корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін надіслав президенту Франції Еманюелю Макрону осколок зі своєї спини. Рогозін стверджує, що це осколок від снаряду французької гаубиці Caesar.
Про це поранений повідомив у Telegram із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
Дмитро Рогозін надав “журналістам” фото витягнутого з його спини уламка від гаубиці Caesar. Зазначається, що фрагмент, витягнутий лікарями, пробив Рогозіну праве передпліччя і застряг в одному із шийних хребців за міліметр від спинного мозку.
“Уламок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати президентові Франції Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за військові злочини Франції, США, Великобританії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі”, — написав поранений у супровідному листі.
Рогозін попросив посла Франції в РФ П'єра Леві передати осколок Макрону.
"Нещодавно внаслідок підлого терористичного акту в Донецьку я отримав тяжке поранення. Лише завдяки великій майстерності і терпінню російських військових і цивільних лікарів я знову живий і майже здоровий", — також написав він.
При цьому Рогозін повідомив, що в результаті обстрілу загинули двоє його знайомих.
Як відомо, у кінці грудня 2022 року колишній віцепрем'єр в уряді Росії і ексочільник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін повідомив, що отримав поранення в окупованому Донецьку. За його даними, обстріляли готель у Донецьку, де він перебував.