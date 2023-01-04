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Рогозін надіслав Макрону осколок зі своєї спини

Він стверджує, що це осколок від снаряду французької гаубиці Caesar.

Рогозін надіслав Макрону осколок зі своєї спини
Дмитро Рогозін
Фото: змі окупантів

Колишній керівник корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін надіслав президенту Франції Еманюелю Макрону осколок зі своєї спини. Рогозін стверджує, що це осколок від снаряду французької гаубиці Caesar.

Про це поранений повідомив у Telegram із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. 

Дмитро Рогозін надав “журналістам” фото витягнутого з його спини уламка від гаубиці Caesar. Зазначається, що фрагмент, витягнутий лікарями, пробив Рогозіну праве передпліччя і застряг в одному із шийних хребців за міліметр від спинного мозку.

“Уламок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати президентові Франції Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за військові злочини Франції, США, Великобританії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі”, — написав поранений у супровідному листі.

Рогозін попросив посла Франції в РФ П'єра Леві передати осколок Макрону. 

"Нещодавно внаслідок підлого терористичного акту в Донецьку я отримав тяжке поранення. Лише завдяки великій майстерності і терпінню російських військових і цивільних лікарів я знову живий і майже здоровий", — також написав він.

При цьому Рогозін повідомив, що в результаті обстрілу загинули двоє його знайомих.

Як відомо, у кінці грудня 2022 року колишній віцепрем'єр в уряді Росії і ексочільник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін повідомив, що отримав поранення в окупованому Донецьку. За його даними, обстріляли готель у Донецьку, де він перебував.

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