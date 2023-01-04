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Окупанти заборонили виїжджати з населених пунктів на Запоріжжі без "перепусток"

Таким чином окупанти хочуть ускладнити боротьбу Силам спротиву.

Окупанти заборонили виїжджати з населених пунктів на Запоріжжі без "перепусток"
Фото: EPA/UPG

Окупанти обмежують вільне пересування громадян в Запорізької області та вимагають отримувати "перепустки" для виїзду.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Рашисти обмежують вільне пересування тимчасово окупованими територіями Запорізької області. В марній надії ускладнити боротьбу Силам спротиву окупанти посилюють тиск на жителів тимчасово зайнятих територій”, - написав Іван Федоров.

За його даними, тепер для виїзду за межі населених пунктів потрібно буде отримувати перепустку у фейковій комендатурі. При цьому окупанти вимагають надати особисті дані і документи на право власності на авто.

Федоров також повідомив, що у деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака вже діють "комендантські дні" - жителі не можуть вийти на вулицю до 8-го січня. У самому Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6-го січня.

Нагадаємо, минулої доби, 3 січня, російські військові вбили п’ятьох мирних українців, ще 13 людей отримали поранення. Найбільше загиблих у Херсонській області.

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