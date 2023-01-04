Родичі обстріляних у Макіївці окупантів скаржаться на відсутність списку загиблих

Вони також повідомили журналістам, що вцілілих збиралися кинути "в наступ".

Родичі російських мобілізованих, обстріляних в окупованій Макіївці Донецької області, скаржаться на відсутність списків та інформації. Про це пише російське видання "Важливі історії", яке поспілкувалося з рідними окупантів із Самарської області.

Тільки через три доби після обстрілу, 3 січня, стало відомо, що поранених унаслідок удару по місцю дислокації окупантів доставили в ростовський військовий госпіталь. Але списків поранених і загиблих росіяни не склали.

"Зрозуміло, що телефони розбилися, хтось до госпіталю потрапив, памʼять втратив. Але елементарно хоча б списки, сука, складіть!" – обурилася одна з росіянок, чий родич поїхав воювати проти українців.

За її словами, тих, хто вижив унаслідок удару, хотіли зібрати, "аби вони йшли в наступ", але серед командування був "резонанс".

"У звʼязку з цим якась частина пішла невідомо куди, вони всі розбрелись. У наступ іти – треба бути повним ідіотом, враховуючи, що в них нічого немає", – сказала вона.

Жінка припускає, що командування росіян може надіслати тих, хто вижив, куди завгодно, аби замʼяти розслідування вибуху.

Ще одна родичка мобілізованого вважає, що окупантів "хочуть списати", аби вони не свідчили. За її словами, на місце вибуху Росія відправила якусь комісію.

Про ймовірність відправки на передову тих, хто вижив, писала й прокремлівська журналістка.

За деякими даними, окупантів, які вціліли під час удару, зараз допитує російська прокуратура.

Нагадаємо, у новорічну ніч у будівлі ПТУ в окупованій Макіївці пролунав вибух. СтратКом ЗСУ повідомив, що внаслідок удару по місцю базування мобілізованих окупантів загинули 400 осіб, ще близько 300 були поранені. Росія спочатку визнала загибель 63 осіб, що все рівно було визнанням найбільшої одночасної втрати, а потім заявила, що померли 89 осіб.