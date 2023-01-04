У Макіївці Донецької області тривають роботи з розбирання завалів ПТУ №19, де ударом ЗСУ було знищене скупчення російських окупантів.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
“Російські телеграми канали повідомляють, що в Макіївці витягли вже 196 тіл. Загальна кількість загиблих 270 осіб”, - написав Казанський.
Оновлення 01:04. У Міністерстві оборони Росії вже заявили про загиблих 89 військовослужбовців у Макіївці, додавши, що "основною причиною атаки стало несанкціоноване використання мобільних телефонів військовими".
Нагадаємо, російські канали заявили про удар по Макіївці 31 грудня, повідомляючи про "сотні загиблих". Після резонансу Міноборони РФ підтвердило удар, але назвавши значно меншу кількість загиблих – 63 військових.
У зведенні Генерального штабу ЗСУ від ранку 1 січня повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів. Місця враження не уточнювалися.
Пізніше американський Інститут дослідження війни (ISW) зазначив, що удар по місцю розміщення російських військових у Макіївці спричинив критику на адресу командування в Росії.