У тимчасово окупованому Криму росіяни та колаборанти розправляються один з одним, - Ташева

Крім того, у Криму обвалився ринок нерухомості через масовий продаж житла окупантами.

Російські окупанти та колаборанти у тимчасово окупованому Криму почали розправлятися один з одним.

Про це розповіла постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

“Росіяни та колаборанти у Криму почали розправлятися один з одним. Ми раді, що вони це роблять своїми ж руками. Власне, це відбувалося ще через 1,5- 2 роки після початку окупації, коли вони самі усунули певну категорію колаборантів з достатньо високих позицій. Тобто відпрацювали - і викинули в смітник”, - розповіла Ташева.

Зокрема, зараз розправляються із головою підконтрольної РФ т. зв. національно-культурної автономії кримських татар Ейвазом Умеровим.

“Ця людина не має нічого спільного з кримськими татарами. Так, прізвище та ім’я. Але це не означає, що людина, яка вчиняє такі дії проти свого ж народу, може називатися кримським татарином”, - сказала Ташева.

Вона також розповіла, що зараз зруйнований міф про безпечний Крим, і багато хто з окупантів почав продавати житло на півострові та виїжджати звідти.

Як раніше повідомлялось, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включно з собаками і кішками, на Кіпр.