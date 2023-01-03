Торік Німеччина продала найбільше зброї Україні

На другому місці - Нідерланди, за ними - США і Великобританія.

Торік Німеччина найбільше зброї продала Україні - на майже чверть суми всіх ліцензій на експорт зброї, повідомляє ZDF.

У 2022 році уряд Німеччини видав ліцензій на експорт зброї/озброєнь на суму майже 8,36 млрд євро. Це одна з найбільших сум в історії ФРН. Більше було тільки у 2021 році - 9,35 млрд.

Україна отримала дозвіл на придбання озброєнь на суму близько 2,25 млрд євро, що становить майже чверть від загального обсягу. На другому місці серед країн, які найбільше імпортують зброю з Німеччини, опинилися Нідерланди, а за ними - США і Великобританія.

Країни ЄС і НАТО, а також Японія, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія отримали ліцензії на суму 5,12 млрд євро.

За словами держсекретаря Федерального міністерства економіки Свена Гігольда, інші треті країни підпадатимуть під обмежувальний підхід через політичні принципи. Гігольд підкреслив, що в інтересах безпеки його держави не допустити, аби зброя потрапила в руки країн, де систематично порушують права людини.

Нагадаємо, канцлер Олаф Шольц заявив, що у 2023 році Німеччина продовжить підтримувати Україну. А посол України в Німеччині Олексій Макеєв упевнений, що ЗСУ рано чи пізно все ж таки отримають танки Leopard.