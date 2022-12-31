Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
ГоловнаСуспільствоВійна

Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну у 2023 році

Він також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз.

Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну у 2023 році
Фото: EPA/UPG

Канцлер Олаф Шольц заявив, що у 2023 році Німеччина продовжить підтримувати Україну.

Про це йдеться в новорічному зверненні німецького канцлера, інформує Tagesschau.

"Путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи. Однак він не захопив Україну за кілька днів, як планував. Українці мужньо захищають свою країну, у тому числі завдяки нашій допомозі", - сказав Шольц.

Німецький канцлер запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну. Він також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз, а "більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу". 

Раніше Шольц заявив, що для припинення війни Росії проти України необхідні переговори з Кремлем.

14 грудня Шольц укотре підтвердив підтримку України і наголосив, що спроби підрівати цінності Євросоюзу в зовнішній політиці зазнають поразки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також