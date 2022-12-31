Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну у 2023 році

Він також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що у 2023 році Німеччина продовжить підтримувати Україну.

Про це йдеться в новорічному зверненні німецького канцлера, інформує Tagesschau.

"Путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи. Однак він не захопив Україну за кілька днів, як планував. Українці мужньо захищають свою країну, у тому числі завдяки нашій допомозі", - сказав Шольц.

Німецький канцлер запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну. Він також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз, а "більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу".

Раніше Шольц заявив, що для припинення війни Росії проти України необхідні переговори з Кремлем.

14 грудня Шольц укотре підтвердив підтримку України і наголосив, що спроби підрівати цінності Євросоюзу в зовнішній політиці зазнають поразки.