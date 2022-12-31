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Росія зменшила в Чорному морі корабельне угруповання, ракетоносіїв немає, - ОК "Південь"

Військові зазначили, що вихід ракетоносіїв на бойове чергування може статися досить швидко.

Росія зменшила в Чорному морі корабельне угруповання, ракетоносіїв немає, - ОК "Південь"
Фото: Міноборони РФ

Росія зменшила у Чорному морі своє корабельне угруповання.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога зменшено до 5 одиниць, серед яких 1 великий десантний корабель і жодного ракетоносія", - йдеться в дописі.

У командуванні зазначили, що вихід ракетоносіїв на бойове чергування може статися досить швидко. Також військові підкреслили, що залишається високою імовірність обстрілів дронами і наземною зброєю. Особливо це стосується територій, прилеглих до лінії фронту.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Росія вивела на бойове чергування в Чорне море 10 кораблів, зокрема, - один ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту.

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