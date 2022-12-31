На Донеччині від російських обстрілів загинули троє цивільних

Минулої доби, 30 грудня, на Донеччині від російських обстрілів загинули троє жителів.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, росіяни вбили двох осіб у Бахмуті та одну - в Діброві.

"Ще 3 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Наразі відомо про 1285 загиблих в області 2802 поранених.

Нагадаємо, від 24 лютого до 30 грудня через війну загинуло 120 киян, поранення отримали 495 мешканців столиці. Зокрема, російські ракети вбили 5 дітей, ще 30 отримали поранення.

ДНК-лабораторія у Ізюмі Харківської області за тиждень роботи встановила перші родинні зв’язки із загиблими.