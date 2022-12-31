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На Донеччині від російських обстрілів загинули троє цивільних

Ще троє отримали поранення.

На Донеччині від російських обстрілів загинули троє цивільних
Фото: vgoru.org

Минулої доби, 30 грудня, на Донеччині від російських обстрілів загинули троє жителів.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, росіяни вбили двох осіб у Бахмуті та одну - в Діброві.

"Ще 3 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Наразі відомо про 1285 загиблих в області 2802 поранених.

Нагадаємо, від 24 лютого до 30 грудня через війну загинуло 120 киян, поранення отримали 495 мешканців столиці. Зокрема, російські ракети вбили 5 дітей, ще 30 отримали поранення.

ДНК-лабораторія у Ізюмі Харківської області за тиждень роботи встановила перші родинні зв’язки із загиблими.

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